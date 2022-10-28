"Слова Александра Григоряна? Мы не комментируем", - цитирует представителя пресс-службы "Матч ТВ".
Напомним, в середине октября стало известно, что Григорян близок к назначению в "Арарат". Сообщалось, что специалиста пригласили в расположение клуба для завершения переговоров, но в итоге он так и не стал главным тренером клуба. Сегодня, комментируя свой отказ, Григорян заявил, что его разочаровало состояние, в котором находится "Арарат".
Последним местом работы Григоряна была женская команда ЦСКА. До этого специалист тренировал "Химки", "Луч", "Тосно", "Анжи", "СКА-Хабаровск", "Тамбов", а также армянские "Алашкерт" и "Урарту".
Пресс-служба "Арарата" отказалась комментировать слова Григоряна, заявившего, что клуб его разочаровал
В "Арарате" не стали комментировать слова Александра Григоряна о причинах отказа возглавить армянский клуб.
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