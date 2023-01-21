Marca: Дани Алвесу грозит до 12 лет тюрьмы за сексуальные домогательства

Бывшему защитнику "Барселоны" Дани Алвесу угрожает серьезный тюремный срок.

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По информации источника, Алвесу грозит срок от 4 до 12 лет, если его вина будет доказана.



Напомним, ранее Дани Алвесу было предъявлено обвинение в сексуальных домогательствах. Футболиста приговорили к временному содержанию в тюрьме без права внесения залога. После этого мексиканский "Пумас", за который выступал защитник, объявил о расторжении контракта с игроком.



Дани Алвес до лета прошлого года выступал за "Барселону". Это был уже второй приход бразильца в клуб. До этого защитник играл за каталонцев с 2008 по 2016 годы. Алвес является самым титулованным футболистом в мире - в его активе 46 титулов, в том числе три победы в Лиге чемпионов.



Источник: Marca