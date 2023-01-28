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"Антверпен" официально объявил о подписании контракта с Керком

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"Антверпен" подтвердил трансфер нападающего "Локомотива" Джирано Керка. Об этом бельгийский клуб объявил на своем официальном сайте.
Фото: социальные сети футбольного клуба "Антверпен"
Игрок воспользовался правилом ФИФА, получив право приостановить контракт с российской командой. Ранее, 21 января, Керк покинул расположение "Локомотива", который объявил об уходе Джирано.

Джирано Керк переходил в "Локомотив" в сентябре 2021 года из голландского "Утрехта". Контракт Джирано с "железнодорожниками" на данный момент рассчитан до 30 июня 2025 года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги и Кубка России голландский нападающий отыграл за "Локомотив" 23 матча, забил три мяча, отдал одну результативную передачу. В общей сумме на футбольном поле Джирано провел 1414 минут.

Сейчас Керк отправился в "Антверпен" на правах аренды, но летом 2023 должен будет вернуться в расположение московского клуба. В текущем сезоне чемпионата Бельгии "Антверпен" идет на третьем месте в турнирной таблице, имея на своем счету 45 очков и отставая от лидирующего "Генка" на 10 очков.


Антверпен Керк Локомотив
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