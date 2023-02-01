– Дзюба не приезжал в Нидерланды. Очередная фейковая новость. Никто из "Витесса" никак не отреагировал на информацию о возможном переходе Дзюбы. По моим сведениям, это очередной интернет-обман одного из фанатов. Он решил так пошутить, и эта новость быстро разлетелась по многим социальным сетям. Дзюба не нужен "Витессу", поэтому не стоит волноваться о его переходе в Нидерланды. Ведь и так всем ясно, что этот трансфер невозможен, – приводит слова Ламмерса Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация, что экс-форвард "Зенита" и сборной России Артем Дзюба в ближайшее время заключит соглашение с нидерландским "Витессом", а самого 34-летнего футболиста накануне видели на базе клуба в Арнеме.
Там пишут, что Дзюба собирается подписать контракт с "Витессом". Но по моим данным эта информация – фейк. Такой вариант игроком даже не рассматривался, – пишет Telegram-канал "Мутко против".
"Витесс" занимает текущее 13-е место в таблице чемпионата Нидерландов. Ранее команду возглавлял российский специалист Леонид Слуцкий.
Артем Дзюба уже три месяца остается без работы после того, как расторг контракт с турецким клубом "Адана Демирспор". В чемпионате Турции россиянин принял участие в пяти матчах, забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 4 миллиона евро.
Нидерландский журналист: Дзюба не нужен "Витессу", этот трансфер невозможен
Нидерландский журналист Gelderlander Лекс Ламмерс, тесно работающий с нидерландским "Витессом", прокомментировал слухи о возможном переходе российского нападающего Артема Дзюбы в клуб из Арнема.
Фото: ФК "Адана Демирспор"