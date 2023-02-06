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Агент Барбоза рассказал, что Зе Луиш не пострадал в результате землетрясения в Турции

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Агент Паолу Барбоза проинформировал, что бывший нападающий "Спартака" Зе Луиш не пострадал в результате чрезвычайного происшествия в Турции.
Фото: ФК "Спартак"
В настоящее время кабовердец является игроком турецкого "Хатайспора".

– По моей информации, Зе Луиш не пострадал из-за землетрясения. Пропал без вести только Атсу, который ранее играл за "Порту". Мы не знаем, где он. Также пропал один из тренеров "Хатайспора". Со всеми остальными все более-менее нормально, - поведал Барбоза.

Зе Луиш выступает в чемпионате Турции с сентября. В текущем сезоне на счету 32-летнего экс-"спартаковца" два забитых мяча в 12 играх. "Хатайспор" борется за выживание, занимая с 23 очками 14-е место в таблице Суперлиги.

Напомним, 6 февраля рано утром в районе Газиантепа в южной части Турции произошло разрушительное землетрясение магнитудой до 7,8 балла с многочисленными обрушениями зданий в прилегающих провинциях Турции и граничащей с ней Сирии. На данный момент тысячи людей находятся под завалами.

Источник: Metaratings


Зе Луиш Спартак
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