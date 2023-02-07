По информации источника, "Аль-Наср" предлагает Бускетсу двухлетнее соглашение с зарплатой в 18 млн евро в год. Отмечается, что испанец не торопится реагировать на оффер, поскольку хочет узнать, какие условия ему может предложить "Барселона". Его контракт с каталонцами истекает в конце сезона.
В нынешнем сезоне Серхио Бускетс провел 27 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отличился одной результативной передачей. В июле этого года полузащитнику исполняется 35 лет.
Напомним, с конца прошлого года за "Аль-Наср" выступает Криштиану Роналду.
Источник: Mundo Deportivo
Mundo Deportivo: "Аль-Наср" предлагает Бускетсу контракт с зарплатой 18 млн евро в год
Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
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