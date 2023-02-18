Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" и "Рейнджерс" Андрей Канчельскис поделился подробностями своих переговоров с клубами из Объединенных Арабских Эмиратов.
– На этой неделе был в Дубае, провели переговоры, все потихоньку идет, двигаемся. Название клуба не могу сказать, там есть пара клубов. Скорее всего, может быть такая ситуация, что мы дождемся конца сезона, будет принято решение, сейчас игры еще идут. Говорят, что в марте будут какие-то конкретные новости. Может, чуть раньше. Но сейчас ничего не могу сказать конкретно, ждем, – приводит слова 54-летнего специалиста Sport24.
Последним местом работы Канчельскиса был "Навбахор", который он привел к трофею в Узбекистане. С октября 2020 года российский специалист не трудоустроен. В СМИ появились слухи, что он может возглавить команду из ОАЭ. В бытность игроком Канчельскис дважды становился чемпионом Англии в составе "Манчестер Юнайтед" и выигрывал титул в Шотландии с "Глазго Рейнджерс".
Канчельскис – о переговорах с клубами из ОАЭ: в марте будут какие-то конкретные новости
Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" и "Рейнджерс" Андрей Канчельскис поделился подробностями своих переговоров с клубами из Объединенных Арабских Эмиратов.
Фото: ФК "Манчестер Юнайтед"