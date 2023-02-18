Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Астон Вилла
2 - 4 2 4
АрсеналЗавершен
Вулверхэмптон
0 - 0 0 0
Борнмут2 тайм
П1 2.08X 2.56П2 5.5
Челси
0 - 1 0 1
Саутгемптон2 тайм
П1 3.2X 3.1П2 2.4
Брайтон
0 - 0 0 0
Фулхэм2 тайм
П1 1.68X 2.96П2 8.4
Ноттингем
0 - 1 0 1
Манчестер Сити2 тайм
П1 60X 10.5П2 1.07
Брентфорд
0 - 0 0 0
Кристал Пэлас2 тайм
П1 2.46X 2.26П2 5
Эвертон
0 - 0 0 0
Лидс Юнайтед2 тайм
П1 2.62X 2.28П2 4.3
Ньюкасл
20:30
ЛиверпульНе начат
П1 2.6X 3.55П2 2.85

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реал Сосьедад
1 - 1 1 1
СельтаЗавершен
Бетис
1 - 1 1 1
Реал Вальядолид1 тайм
Мальорка
20:30
ВильярреалНе начат
П1 3.25X 2.9П2 2.55
Осасуна
23:00
Реал МадридНе начат
П1 5X 3.75П2 1.75

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сампдория
1 - 2 1 2
БолоньяЗавершен
Монца
20:00
МиланНе начат
П1 3.45X 3.3П2 2.23
Интер
22:45
УдинезеНе начат
П1 1.46X 4.7П2 7

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бохум
0 - 2 0 2
Фрайбург2 тайм
Боруссия М
2 - 1 2 1
Бавария2 тайм
П1 1.26X 4.8П2 21
Вольфсбург
0 - 1 0 1
РБ Лейпциг2 тайм
П1 42X 6.8П2 1.14
Штутгарт
3 - 0 3 0
Кельн2 тайм
Айнтрахт
20:30
ВердерНе начат
П1 1.59X 4.4П2 5.4

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ницца
0 - 0 0 0
Реймс1 тайм
П1 2.1X 3.35П2 3.65
Страсбург
23:00
АнжеНе начат
П1 1.92X 3.45П2 4.4
Реклама лига ставок Сделать ставку

Канчельскис – о переговорах с клубами из ОАЭ: в марте будут какие-то конкретные новости

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" и "Рейнджерс" Андрей Канчельскис поделился подробностями своих переговоров с клубами из Объединенных Арабских Эмиратов.
Фото: ФК "Манчестер Юнайтед"
Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" и "Рейнджерс" Андрей Канчельскис поделился подробностями своих переговоров с клубами из Объединенных Арабских Эмиратов.

– На этой неделе был в Дубае, провели переговоры, все потихоньку идет, двигаемся. Название клуба не могу сказать, там есть пара клубов. Скорее всего, может быть такая ситуация, что мы дождемся конца сезона, будет принято решение, сейчас игры еще идут. Говорят, что в марте будут какие-то конкретные новости. Может, чуть раньше. Но сейчас ничего не могу сказать конкретно, ждем, – приводит слова 54-летнего специалиста Sport24.

Последним местом работы Канчельскиса был "Навбахор", который он привел к трофею в Узбекистане. С октября 2020 года российский специалист не трудоустроен. В СМИ появились слухи, что он может возглавить команду из ОАЭ. В бытность игроком Канчельскис дважды становился чемпионом Англии в составе "Манчестер Юнайтед" и выигрывал титул в Шотландии с "Глазго Рейнджерс".


Канчельскис ОАЭ
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Гол Кокорина с пенальти помог "Арису" разгромить "Неа Саламис" в чемпионате Кипра
Зинченко – о дебютном голе в АПЛ: счастлив помочь команде, самое главное – взять три очка
Украинский хавбек "Арсенала" Зинченко забил свой первый гол за шесть сезонов в АПЛ 2
Хави: немыслимо, что меня называют оборонительным тренером! Мы – самая атакующая команда в Европе наряду с "Ман Сити"
Абаскаль – о новичках "Спартака": Тавареш любит атакующий футбол, поэтому нам подходит. С Дуарте есть языковая проблема
Абаскаль - о восстановлении Мозеса и Умярова: прогресс виден. Важно не торопиться и принимать решения взвешенно
Абаскаль – о продлении контракта со "Спартаком": это подтверждение того, что мы идем верной дорогой
"Арсенал" вырвал победу у "Астон Виллы", дважды уступая по ходу матча
Кокорин забил девятый гол в сезоне за "Арис" и отпраздновал его в стиле Месси (видео) 4
Генменеджер "Кармиотиссы" – о дебюте Кержакова: ничья хороший результат, ведь соперник всего на 9 очков ниже в таблице
Канчельскис – о переговорах с клубами из ОАЭ: в марте будут какие-то конкретные новости
Абаскаль – о подготовке к возобновлению сезона: мы очень довольны проделанной работой. Теперь остается только футбол
Быстров – о завышенном ценнике "Локо": Баринов не усиление для "Зенита". Можно не выпрыгивать из штанов 2
Кварацхелия стал самым молодым футболистом в истории "Наполи" с 10 или более голами за сезон в Серии А 1
РФС: "Урал" заработал 75,7 млн рублей за осеннюю часть Кубка России. "Зенит", "Спартак" и ЦСКА – по 66,2 млн