Матч начался в 18:00 по мск в Лимасоле на стадионе "Альфамега Стэдиум". 32-летний россиянин появился на поле с первых минут. В предыдущей встрече, которая завершилась выездной ничьей с "Пафосом" (2:2), Кокорин отличился с пенальти, забив свой десятый гол на острове.
По итогам 27-ми туров "Арис" Александра Кокорина замыкает тройку лучших клубов чемпионата Кипра, имея на счету 54 очка. Лидером турнира является АПОЭЛ, набравший 60 баллов. АЕК занимает второе место, опережая "Арис" на три очка. В случае победы в очной встрече клуб Кокорина сумеет сравняться с конкурентом.
Кокорин – в стартовом составе "Ариса" на матч с АЕКом в рамках 28-го тура чемпионата Кипра
Российский нападающий Александр Кокорин вышел в стартовом составе "Ариса" из Лимасола на домашний матч 28-го тура чемпионата Кипра с АЕКом из Ларнаки.
Фото: ФК "Арис"