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Агент Фернандес: для сборной Португалии было бы лучше, чтобы Роналду играл в более сильном чемпионате

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Португальский агент экс-голкипера "Зенита" Станислава Крицюка Яго Фернандес считает, что для сборной Португалии было бы лучше, если бы Роналду выбрал более сильный чемпионат.
Фото: ФК "Аль-Наср"
- Выбор "Аль-Насра" это ужасно для сборной Португалии, потому что для национальной команды было бы полезнее, чтобы он играл в более сильном чемпионате. Но его по-прежнему вызывают, потому что он - наша живая история. Всякий раз, когда заходит речь о Португалии, люди говорят: "О, это же оттуда Криштиану Роналду!" Да, его вызвали в сборную, но я не думаю, что он будет постоянно играть.

Напомним, сейчас Криштиану Роналду защищает цвета саудовского "Аль-Насра". В 10 матчах за клуб Роналду отметился девятью забитыми мячами и отдал две результативные передачи партнерам. На чемпионате мира в Катаре капитан своей национальной команды потерял место в стартовом составе сборной Португалии на групповой стадии. Его команда вылетела из турнира в 1/4 финала, уступив в основное время сборной Марокко (0:1). После этого главный тренер сборной Фернанду Сантушем покинул свой пост и его место занял Роберто Мартинес. Отметим, что испанский специалист вновь вызвал Роналду на мартовские контрольные матчи.

Источник: Metaratings.ru


Роналду Сборная Португалии Аль-Наср
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