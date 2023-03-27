– Невызов Кокорина в сборную России? Саше нечего доказывать. Это решение главного тренера сборной. Лично я был бы рад и тому, и другому решению. При всем уважении не знаю, надо ли ему играть товарищеские матчи, которые ничего не решают. Какой смысл ему туда ехать? Официальные встречи – совсем другое. Думаю, что Кокорин не попадет в сборную. Не потому, что он в плохой форме и не подходит команде, – приводит слова Шпилевского "РБ Спорт".
В нынешнем сезоне 32-летний уроженец Белогородской области выступает на правах аренды за "Арис" из Лимасола. Кокорин наколотил в составе кипрской команды уже десять голов и сделал четыре результативные передачи. Этот показатель позволяет экс-нападающему "Зенита" и сборной России находиться в тройке лучших бомбардиров национального первенства.
Арендное соглашение с "Арисом" истекает 30 июня текущего года. Руководство и тренерский штаб команды горят желанием сохранить своего голеадора в составе. У Кокорина на руках действующий контракт с итальянской "Фиорентиной", который рассчитан до конца сезона-2023/24.
Главный тренер "Ариса" Шпилевский – о невызове Кокорина в сборную: какой смысл ему туда ехать? Саше нечего доказывать
Главный тренер "Ариса" Алексей Шпилевский отреагировал на невызов лучшего бомбардира кипрской команды Александра Кокорина в сборную России на мартовские матчи.
Фото: ФК "Арис"