Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эвертон
22:00
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Валенсия
22:00
Райо ВальеканоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эмполи
19:30
ЛеччеНе начат
Сассуоло
21:45
ТориноНе начат

Кержаков: атмосфера в "Кармиотиссе" смущала с самого начала. Решение об уходе принял в перерыве последнего матча

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Российский специалист Александр Кержаков рассказал, когда принял решение покинуть пост главного тренера кипрской "Кармиотиссы".
Фото: Globall Look Press
- Атмосфера, которая была в клубе, смущала меня с самого начала. Но я был полностью сконцентрирован на работе и пытался что-то изменить. В последнее время в клубе и вокруг команды сложилась совершенно непрофессиональная среда. Не хочу сейчас говорить о деталях, все надо еще проанализировать. Скажу лишь о том, что решение об уходе я был вынужден принять уже в перерыве последнего матча.

Напомним, российский наставник Александр Кержаков был назначен главным тренером кипрской команды 8 февраля, а уже 1 апреля покинул занимаемый пост. "Кармиотисса" под руководством 40-летнего Кержакова одержала 2 победы, 1 раз сыграла вничью и потерпела 4 поражения в 7 встречах. При российском специалисте команда сумела забить 10 мячей и пропустила 14.

В турнирной таблице чемпионата Кипра клуб занимает 10-ю строчку по итогам регулярного сезона. В таблице плей-офф "Кармиотисса" располагается на 4 месте.


Источник: Sports.ru


Кержаков А. Кармиотисса
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Селюк: приход Йокановича ничего хорошего "Динамо" не дал эксклюзив
Президент "Урала" Иванов: Влут будет оспаривать решение суда. На игре за клуб это никак не отразится 2
Селюк: для Дзюбы "Зенит" - идеальный вариант. Есть, был и будет 4 эксклюзив
Полузащитник "Урала" Влут получил 2,5 года тюрьмы за ДТП со смертельным исходом 4
Слуцкий: Джикия - чемпион мира по затягиванию времени. Он тянет время больше, чем все команды РПЛ вместе взятые 5
Главный тренер "Ариса" Шпилевский: клуб заинтересован в выкупе Кокорина 1
"СЭ": "Краснодар" не будет продлевать контракт с Ионовым 1
Петржела: пиво на стадионах сделает российский футбол менее скучным 8
Спортивный директор "Твери" Тильман: Дзюба ищет мотивацию и озвучивает свои цели публично, чтобы отчасти получить хейт эксклюзив
Азар впервые за полтора года отличился результативным действием в Ла Лиге
Орлов: "Зениту" в матче с "Локомотивом" надо быть готовым к тому, что Дзюба с Пиняевым будут творить чудеса 2
Кержаков: атмосфера в "Кармиотиссе" смущала с самого начала. Решение об уходе принял в перерыве последнего матча
Тихонов - о полуфинале Кубка России: не удивлюсь, если "Урал" выиграет у "Спартака" 4
Слуцкий - о словах Дзюбы про "Пари НН": в этом весь Артём. Для него реваншизм играет важную роль
Дзюба, Сергеев и пять игроков "Краснодара" - в символической сборной 21-го тура РПЛ по версии Opta Sports