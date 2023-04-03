- Атмосфера, которая была в клубе, смущала меня с самого начала. Но я был полностью сконцентрирован на работе и пытался что-то изменить. В последнее время в клубе и вокруг команды сложилась совершенно непрофессиональная среда. Не хочу сейчас говорить о деталях, все надо еще проанализировать. Скажу лишь о том, что решение об уходе я был вынужден принять уже в перерыве последнего матча.
Напомним, российский наставник Александр Кержаков был назначен главным тренером кипрской команды 8 февраля, а уже 1 апреля покинул занимаемый пост. "Кармиотисса" под руководством 40-летнего Кержакова одержала 2 победы, 1 раз сыграла вничью и потерпела 4 поражения в 7 встречах. При российском специалисте команда сумела забить 10 мячей и пропустила 14.
В турнирной таблице чемпионата Кипра клуб занимает 10-ю строчку по итогам регулярного сезона. В таблице плей-офф "Кармиотисса" располагается на 4 месте.
Источник: Sports.ru
Кержаков: атмосфера в "Кармиотиссе" смущала с самого начала. Решение об уходе принял в перерыве последнего матча
Российский специалист Александр Кержаков рассказал, когда принял решение покинуть пост главного тренера кипрской "Кармиотиссы".
Фото: Globall Look Press