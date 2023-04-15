- Старший сын занимается футболом, я ездил в Бразилию его навещать. 14 лет, нужно всё под контролем держать. Система "Коринтианса", играет на поле по краям, может в середине. Его любимый — левый край, готовая перспектива для сборной России.
В санкт-петербургском "Зените" выступает несколько игроков, которые являются выходцами из системы бразильского "Коринтианс". Прошлой зимой в клуб с берегов Невы перешел 19-летний защитник Роберт Ренан, которым интересуется мадридский "Реал". Испанский клуб, по слухам, готов заплатить "Зениту" за бразильца 40 миллионов евро. Также в "Зените" играет полузащитник Густаво Мантуан, выступающий за сине-бело-голубых на правах аренды из "Коринтианс". Ковальчук долгое время играл за санкт-петербургский СКА в КХЛ.
Источник: "Матч ТВ"
Хоккеист Ковальчук: старший сын играет в академии "Коринтианс", готовая перспектива для сборной России по футболу
Хоккеист Илья Ковальчук рассказал, что его сын занимается в академии футбольного клуба "Коринтианс".
Фото: "Чемпионат"