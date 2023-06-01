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Шпилевский: уверен на 99,9%, что Кокорин продолжит выступать за "Арис"

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Наставник "Ариса" Алексей Шпилевский убежден, что кипрской команде удастся сохранить у себя российского форварда "Фиорентины" Александра Кокорина.
Фото: ФК "Арис"
- Мы с Саней общаемся. У нас с руководством есть четкое понимание, что мы хотим дальше сотрудничать. Мы очень хотим Сашу удержать и, честно говоря, я уверен на 99,9%, что Саша продолжит выступать за "Арис". Я убежден, что мы договоримся. Саня чувствует нашу поддержку, ему комфортно здесь находиться. Поэтому не сомневаюсь, что они договорятся с нашим президентом. Все будет хорошо.

Экс-нападающий сборной России Александр Кокорин, права на которого принадлежат итальянской "Фиорентине", провел этот сезон в кипрском клубе "Арис". Действующее соглашение 32-летнего игрока с "фиалками" рассчитано до 30 июня 2024 года. За клуб из Лимасола Кокорин провел 30 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал 6 результативных передач. В составе "Ариса" он стал чемпионом Кипра и был признан лучшим игроком чемпионата. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость россиянина в один миллион евро.

Источник: Metaratings.ru


Кокорин Арис
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