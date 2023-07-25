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Черчесов – на вопрос об интересе со стороны "Аль-Ахли": торопиться с решением не буду

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Экс-наставник венгерского "Ференцвароша" и российской национальной команды Станислав Черчесов прокомментировал информацию о том, что к нему проявляет интерес саудовский "Аль-Ахли".
Фото: Getty Images
– После ухода из "Ференцвароша" мне уже звонили представители нескольких клубов, включая зарубежные. Но, как уже вам говорил, торопиться с решением не буду, – передает слова Черчесова "СЭ".

59-летний Станислав Черчесов сейчас находится без команды. Его предыдущим местом работы был "Ференцварош". Стан "зеленых орлов" российский специалист покинул 19 июля 2023 года – это произошло после того, как венгерский клуб под его руководством вылетел из первого раунда Лиги чемпионов УЕФА. Отметим, что "Ференцварошем" наставник руководил с конца 2021 года.


Черчесов Саудовская Аравия Аль-Ахли
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