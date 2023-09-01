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Гуренко: когда футболист целует эмблему, потом бежит к тренеру — это дешево

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Белорусский специалист Сергей Гуренко высказался о различных жестах проявления уважения и любви со стороны футболистов.
Фото: Getty Images
"Я всегда футболистам повторяю, что, когда футболист целует эмблему, потом бежит к тренеру — это дешёво. Ты можешь бежать к болельщикам обниматься, но сегодня ты целуешь одну эмблему, а завтра тебе дали больше денег и ты целуешь другую.

Также и тренер. Сегодня ты обнимаешь одного тренера, а завтра придёт другой, ты пойдешь к нему целоваться? Единственное, что у спортсмена не меняется - фамилия на майке", — сказал Гуренко.

50-летний Гуренко последние два месяца работал в "Уфе", это был его первый самостоятельный тренерский опыт в России. Специалист был освобождён от занимаемой должности из-за неудовлетворительных результатов. Ранее Гуренко работал в солигорском "Шахтёре", в литовском "Ритеряе" и минском "Динамо".

Также Гуренко входил в тренерские штабы сборной Сербии, бельгийского "Стандарда", пермского "Амкара", нальчикского "Спартака" и "Краснодара".

Источник: блог "Короче:Футбол" на Sports.


Гуренко
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