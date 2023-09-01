"Я всегда футболистам повторяю, что, когда футболист целует эмблему, потом бежит к тренеру — это дешёво. Ты можешь бежать к болельщикам обниматься, но сегодня ты целуешь одну эмблему, а завтра тебе дали больше денег и ты целуешь другую.
Также и тренер. Сегодня ты обнимаешь одного тренера, а завтра придёт другой, ты пойдешь к нему целоваться? Единственное, что у спортсмена не меняется - фамилия на майке", — сказал Гуренко.
50-летний Гуренко последние два месяца работал в "Уфе", это был его первый самостоятельный тренерский опыт в России. Специалист был освобождён от занимаемой должности из-за неудовлетворительных результатов. Ранее Гуренко работал в солигорском "Шахтёре", в литовском "Ритеряе" и минском "Динамо".
Также Гуренко входил в тренерские штабы сборной Сербии, бельгийского "Стандарда", пермского "Амкара", нальчикского "Спартака" и "Краснодара".
Источник: блог "Короче:Футбол" на Sports.
Гуренко: когда футболист целует эмблему, потом бежит к тренеру — это дешево
Белорусский специалист Сергей Гуренко высказался о различных жестах проявления уважения и любви со стороны футболистов.
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