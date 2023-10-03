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Владелец "Интер Майами" – о переходе Месси: все говорили мне, что я сошел с ума

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Владелец "Интер Майами" Хорхе Мас раскрыл подробности перехода нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в клуб из Флориды.
Фото: ФК "Интер Майами"
– Все говорили мне, что я сошел с ума, думая, что Месси перейдет в "Интер Майами". Что может быть лучше, если лучший футболист мира приедет в Майами. Потребовалось четыре с половиной года, чтобы убедить Лионеля и заставить его принять решение вместе со своей семьей. Я никогда не терял веры, – приводит слова Маса испанское издание Marca.

Лионель Месси стал игроком клуба МЛС "Интер Майами" с 1 июля текущего года. После окончания прошлого сезона футболист не стал продлевать сотрудничество с "ПСЖ". "Цапли" оформили трансфер 36-летнего аргентинца на правах свободного агента.

Контракт между сторонами заключен до конца календарного 2025 года. Рыночная стоимость Месси оценивается порталом Transfermarkt в 35 млн евро. Отметим, что нападающий сборной Аргентины пропустил 3 последние встречи "Интер Майами". В отсутствие Лионеля его команда проиграла "Хьюстон Динамо" в финале Открытого кубка США со счетом 1:2.


Интер Майами Месси МЛС
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