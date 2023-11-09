Как сообщает "Чемпионат", Кокорин уже начал тренироваться с основной командой кипрской команды после повреждения ноги, которое футболист получил некоторое время назад. Но шансы увидеть российского форварда в матче против "Бетиса" очень малы.
Кокорин пропустил уже 3 игры "Ариса" из-за своей травмы. В текущем россиянин сыграл 6 матчей за клуб. В них он 1 раз поразил ворота соперников и отдал 1 голевую передачу.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": Кокорин, скорее всего, не сыграет за "Арис" в матче Лиги Европы
Форвард кипрского "Ариса" Александр Кокорин с большой вероятностью не сможет принять участие в матче Лиги Европы против испанского "Бетиса"
Фото: ФК "Арис"