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"Чемпионат": Кокорин, скорее всего, не сыграет за "Арис" в матче Лиги Европы

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Форвард кипрского "Ариса" Александр Кокорин с большой вероятностью не сможет принять участие в матче Лиги Европы против испанского "Бетиса"
Фото: ФК "Арис"
Как сообщает "Чемпионат", Кокорин уже начал тренироваться с основной командой кипрской команды после повреждения ноги, которое футболист получил некоторое время назад. Но шансы увидеть российского форварда в матче против "Бетиса" очень малы.

Кокорин пропустил уже 3 игры "Ариса" из-за своей травмы. В текущем россиянин сыграл 6 матчей за клуб. В них он 1 раз поразил ворота соперников и отдал 1 голевую передачу.

Источник: "Чемпионат"

Арис Кокорин Лига Европы Бетис
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