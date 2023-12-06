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Месси рассказал, что ему не нравится в США

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Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси рассказал о проблемах, с которыми он столкнулся при переезде в США.
Фото: ФК "Интер Майами"
"Пожалуй, самое сложное в адаптации — это пробки. Находиться здесь на пляже или в отпуске — это может быть приятно. Но с точки зрения спорта, тренировок и матчей, особенно летом, — это немного слишком, и это заметно", — заявил Мессии Time.

Месси стал частью "Интера" 15 июля 2023 года. Аргентинский футболист ушел из "ПСЖ" на правах свободного агента. За клуб из Майами нападающий сыграл 14 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 5 голевых передач. Контракт восьмикратного обладателя "Золотого мяча" с командой действует до 31 декабря 2025 года.

МЛС Месси Интер Майами
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