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Фанаты "Сантоса" сожгли автомобиль нападающего своей команды Мендосы (фото)

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Болельщики "Сантоса", раздосадованные вылетом клуба из высшего дивизиона чемпионата Бразилии, сожгли автомобиль форварда команды Стивена Мендосы.
Фото: GeGlobo
Как утверждает издание Geglobo, в результате поджогов автобусов и автомобилей фанатами "Сантоса" серьезно пострадала машина нападающего команды Стивена Мендосы. Отмечается, что поджог не носил преднамеренного характера, а попал под горячую руку фанатов среди остальных транспортных средств.

Напомним, "Сантос", воспитавший легендарного Пеле, впервые за 111 лет существования клуба вылетел из высшего дивизиона чемпионата Бразилии. В матче 38-го тура чемпионата Бразилии "Сантос" на своем поле проиграл "Форталезе" со счетом 1:2 (0:1), пропустив решающий мяч на 96-й минуте после удара Лусеро с центра поля и оставшись на нижней строчке таблицы Серии А с 43 очками. Отставание от занявшей 16-е место "Байи" составило 1 очко.

"Сантос" – восьмикратный чемпион Бразилии и трехкратный обладатель Кубка Либертадорес. К большинству титулов в составе команды причастен бразильский нападающий Пеле.

Недовольные болельщики обезумели и принялись крушить все на своем пути. Они устроили поджоги нескольких автобусов и автомобилей, припаркованных неподалеку от домашнего стадиона "Сантоса".

Сантос
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