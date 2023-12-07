Как утверждает издание Geglobo, в результате поджогов автобусов и автомобилей фанатами "Сантоса" серьезно пострадала машина нападающего команды Стивена Мендосы. Отмечается, что поджог не носил преднамеренного характера, а попал под горячую руку фанатов среди остальных транспортных средств.
Напомним, "Сантос", воспитавший легендарного Пеле, впервые за 111 лет существования клуба вылетел из высшего дивизиона чемпионата Бразилии. В матче 38-го тура чемпионата Бразилии "Сантос" на своем поле проиграл "Форталезе" со счетом 1:2 (0:1), пропустив решающий мяч на 96-й минуте после удара Лусеро с центра поля и оставшись на нижней строчке таблицы Серии А с 43 очками. Отставание от занявшей 16-е место "Байи" составило 1 очко.
"Сантос" – восьмикратный чемпион Бразилии и трехкратный обладатель Кубка Либертадорес. К большинству титулов в составе команды причастен бразильский нападающий Пеле.
Недовольные болельщики обезумели и принялись крушить все на своем пути. Они устроили поджоги нескольких автобусов и автомобилей, припаркованных неподалеку от домашнего стадиона "Сантоса".
Фанаты "Сантоса" сожгли автомобиль нападающего своей команды Мендосы (фото)
Болельщики "Сантоса", раздосадованные вылетом клуба из высшего дивизиона чемпионата Бразилии, сожгли автомобиль форварда команды Стивена Мендосы.
Фото: GeGlobo