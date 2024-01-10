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Официально: Доривал Жуниор - новый главный тренер сборной Бразилии

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Доривал Жуниор назначен на пост главного тренера "пентакампеонов".
Фото: Getty Images
Как сообщает пресс-служба Бразильской конфедерации футбола, 61-летний специалист Доривал Жуниор назначен главным тренером сборной Бразилии. Наставник будет представлен на пресс-конференции в четверг, 11 января, в Рио-де-Жанейро.

Под руководством Доривала в 2022 году "Фламенго" выигрывал Кубок Либертадорес и Кубок Бразилии. Последним местом работы бразильца был "Сан-Паулу", который тренер покинул 7 января.

Сборная Бразилии
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