"Сейчас нахожусь в стадии переговоров. Зарубежный клуб или российский? Из России у меня нет и не было предложений", - приводит слова Кержакова "СЭ".
Последним местом работы Кержакова был сербский "Спартак", откуда Александр был уволен в ноябре прошлого года. Ранее российский специалист работал в сборной России до 17-ти лет, "Томи", "Пари НН" и "Кармиотиссе". В среднем команды Кержакова набирают 1,3 очка за игру.
Александр Кержаков заявил, что ведет переговоры с зарубежным клубом
Александр Кержаков сообщил, что ведет переговоры с иностранным клубом.
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