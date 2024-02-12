Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кристал Пэлас
23:00
ЧелсиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Альмерия
23:00
АтлетикНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ювентус
22:45
УдинезеНе начат

Александр Кержаков заявил, что ведет переговоры с зарубежным клубом

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Александр Кержаков сообщил, что ведет переговоры с иностранным клубом.
Фото: GETTY IMAGES
"Сейчас нахожусь в стадии переговоров. Зарубежный клуб или российский? Из России у меня нет и не было предложений", - приводит слова Кержакова "СЭ".

Последним местом работы Кержакова был сербский "Спартак", откуда Александр был уволен в ноябре прошлого года. Ранее российский специалист работал в сборной России до 17-ти лет, "Томи", "Пари НН" и "Кармиотиссе". В среднем команды Кержакова набирают 1,3 очка за игру.

Кержаков
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится