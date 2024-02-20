"Похвалу оставим на конец сезона. Александр должен показывать свой класс в каждой игре, для меня признак мастерства - постоянство. Он является лучшим игроком в чемпионате Кипра, это безусловно и очевидно, но свои качества нужно показывать в каждой игре и в каждом движении", - заявил Шпилевский.
Права на 33-летнего российского нападающего принадлежат итальянской "Фиорентине", однако, уже второй год он выступает за кипрский "Арис" на правах аренды. В текущем сезоне на счету Кокорина 6+1 по системе гол+пас в 18-ти матчах чемпионата Кипра. "Арис" занимает 2-е место в турнирной таблице после 26-ти туров, отставая от АПОЭЛа на 3 очка.
Напомним, по итогам прошлого сезона "Арис" с Кокориным в составе одержал победу в национальном первенстве, а российский нападающий получил приз лучшему игроку турнира.
Источник: "РБ Спорт"
Николай Шпилевский: Кокорин - лучший игрок чемпионата Кипра
Николай Шпилевский, отец главного тренера кипрского "Ариса" Алексея Шпилевского, оценил выступления экс-форварда сборной России Александра Кокорина под руководством сына.
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