- Можно сказать, что мы всегда на русском и общаемся в сборной. Общаемся и на таджикском, конечно же, но в стране все понимают русский язык и очень тепло относятся к нему, - передаёт слова Ятимова Metaratings.ru.
На прошедшем в январе-феврале 2024 года Кубке Азии сборная Таджикистана дошла до 1/4 финала, уступив на этой стадии будущему финалисту сборной Иордании (0:1). В 1/8 финала Таджикистан одолел в серии пенальти национальную команду ОАЭ (1:1, пен. 5:3). На групповом этапе таджикская сборная заняла второе место с 4 очками в 3 матчах, опередив команды Китая и Ливана и уступив первую строчку будущему победителю турнира Катару.
Вратарь Таджикистана: всегда на русском общаемся в сборной. В стране все понимают русский язык и тепло относятся к нему
Голкипер сборной Таджикистана Рустам Ятимов рассказал, на каком языке общаются между собой футболисты национальной команды.
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