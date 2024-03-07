- Саша хорошо провёл тот промежуток времени, который ему доверили в "Спартаке". Мне кажется, что в последних матчах команде где-то чуть-чуть не везло, но в тренерской работе это нормальное явление. Моё мнение, что Саша хорошо проявил себя в Сербии, оставил достойное впечатление, но некоторые вещи не сложились в его пользу, - передаёт слова Вьештицы Metaratings.ru.
41-летний экс-нападающий петербургского "Зенита" Александр Кержаков в период с июня по ноябрь 2023 года работал в должности главного тренера клуба "Спартак" Суботица, выступающего в национальном чемпионате Сербии. Под руководством Кержакова сербский "Спартак" провёл 15 матчей во всех турнирах, одержал в них 5 побед, 1 раз сыграл вничью и потерпел 9 поражений.
Ранее Кержаков с февраля по апрель 2023 года возглавлял кипрский клуб "Кармиотисса".
Вьештица: Кержаков хорошо провёл тот промежуток времени, который ему доверили в "Спартаке"
Сербский экс-защитник "Зенита" Милан Вьештица оценил работу своего бывшего одноклубника Александра Кержакова в качестве главного тренера "Спартака" из Суботицы.
Фото: ФК "Спартак" Суботица