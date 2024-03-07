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Вьештица: Кержаков хорошо провёл тот промежуток времени, который ему доверили в "Спартаке"

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Сербский экс-защитник "Зенита" Милан Вьештица оценил работу своего бывшего одноклубника Александра Кержакова в качестве главного тренера "Спартака" из Суботицы.
Фото: ФК "Спартак" Суботица
- Саша хорошо провёл тот промежуток времени, который ему доверили в "Спартаке". Мне кажется, что в последних матчах команде где-то чуть-чуть не везло, но в тренерской работе это нормальное явление. Моё мнение, что Саша хорошо проявил себя в Сербии, оставил достойное впечатление, но некоторые вещи не сложились в его пользу, - передаёт слова Вьештицы Metaratings.ru.

41-летний экс-нападающий петербургского "Зенита" Александр Кержаков в период с июня по ноябрь 2023 года работал в должности главного тренера клуба "Спартак" Суботица, выступающего в национальном чемпионате Сербии. Под руководством Кержакова сербский "Спартак" провёл 15 матчей во всех турнирах, одержал в них 5 побед, 1 раз сыграл вничью и потерпел 9 поражений.

Ранее Кержаков с февраля по апрель 2023 года возглавлял кипрский клуб "Кармиотисса".

Спартак Суботица Кержаков
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