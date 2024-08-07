"Есть ли какие-то проблемы с получением визы из-за национальности Миранчука? На данный момент проблем с визой нет. Мы по-прежнему ожидаем, что он прибудет в Атланту на следующей неделе", - цитирует представителя пресс-службы "Атланты Юнайтед" ТАСС.
Полузащитник сборной России Алексей Миранчук перебрался из итальянской "Аталанты" в "Атланту Юнайтед", которая выступает в американской МЛС. Сумма трансфера российского футболиста, по данным СМИ, составила 16 миллионов евро с учетом бонусов. Сам футболист подписал со своим новым клубом контракт на 4 года.
В минувшем сезоне Алесей Миранчук принял участие в 42-х матчах в составе итальянской "Аталанты". На счету футболиста 4 забитых мяча и 12 результативных передач во всех турнирах. Вместе с бергамасками Миранчук стал победителем Лиги Европы по итогам прошлого сезона.
Представитель пресс-службы "Атланты": проблем с визой из-за национальности Миранчука нет. Мы его ждем
В пресс-службе американской "Атланты" рассказали о скором приезде в клуб россиянина Алексея Миранчука.
Фото: официальный сайт РФС