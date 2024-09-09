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Президент "Сьона" рассказал, что Миранчук может дебютировать за швейцарский клуб 13-го сентября

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Президент "Сьона" Кристиан Константин рассказал, когда Антон Миранчук может дебютировать за клуб.
Фото: ФК "Сьон"
"Завтра Антон уже будет тренироваться с командой. Его виза будет скоро готова, сейчас она делается. Если Миранчук будет готов, то уже дебютирует в ближайшем матче, 13 сентября", - цитирует Константина Sport24.

Сегодня, 9-го сентября, швейцарский "Сьон" объявил о подписании контракта с российским полузащитником Антоном Миранчуком до лета 2026 года. Полузащитник присоединился к клубу на правах свободного агента, ранее он выступал за московский "Локомотив", который покинул этим летом, отказавшись продлевать контракт.

13-го сентября "Сьон" сыграет с "Ювентус Цюрих" в Кубке Швейцарии. После 6-ти сыгранных туров команда Миранчука располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Швейцарии.

Сьон Антон Миранчук
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