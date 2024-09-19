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Пименов: Миранчук должен стать лидером "Атланты", как Месси в "Интер Майами". Алексея взяли на эту роль

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Экс-форвард "Динамо" Руслан Пименов высказался об игре россиянина Алексея Миранчука в составе "Атланты" из МЛС.
Фото: официальный сайт "Атланты Юнайтед"
"Миранчук должен стать лидером "Атланты", как Месси в "Интер Майами". Алексея взяли на эту роль. Теперь будем ждать от него классной игры и как можно больше голов", - цитирует Пименова "РБ Спорт".

Российский полузащитник Алексей Миранчук перебрался в американскую "Атланту Юнайтед" из итальянской "Аталанты" в летнее трансферное окно. Сумма сделки, по данным СМИ, составила 12 миллионов евро. В составе своего нового клуба Миранчук уже принял участие в 4-х матчах в рамках американской МЛС.

В ночь на 19-е сентября "Атланта" принимала на своем поле "Интер Майами". В составе гостей на поле появились экс-игроки "Барселоны" Жорди Альба, Лионель Месси и Луис Суарес. Российский полузащитник провел на поле весь матч, а на 86-й минуте забил гол, который принес его команде ничью. Игра завершилась со счетом 2:2.

Руслан Пименов Алексей Миранчук Лионель Месси Атланта Юнайтед Интер Майами МЛС
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