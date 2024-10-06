"Даже не сомневаюсь, что у Миранчука все будет хорошо в "Сьоне". Пока он выступает не так ярко, но это легко объяснимо: он провел большой отрезок времени вне команды. Уверен, в ближайшее время увидим от Миранчука результативные действия за "Сьон", - цитирует Кузьмичева "Матч ТВ".
Антон Миранчук перешел в швейцарский "Сьон" в летнее трансферное окно на правах свободного агента, российский полузащитник провел за европейский клуб во всех турнирах два матча и не отметился результативными действиями.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 6 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. После 9-ти сыгранных туров "Сьон" располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Швейцарии и имеет в своем активе 12 набранных очков.
Кузьмичев: уверен, в ближайшее время увидим от Миранчука результативные действия за "Сьон"
Бывший директор академии московского "Локомотива" Владимир Кузьмичев высказался о полузащитнике "Сьона" Антоне Миранчуке.
Фото: ФК "Сьон"