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Смородская - о Миранчуке в "Атланте": он прямо расцвел

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Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о полузащитнике "Атланты Юнайтед" Алексее Миранчуке.
Фото: ФК "Атланта Юнайтед"
"Хочу сказать, что он прямо расцвел. Не чувствует давления, а наоборот, чувствует доброжелательное отношение тренера и команды — молодец. Очень рада за него. То, что ему уже доверили бить пенальти в игре с "Нью-Йорк Ред Буллс", говорит об уровне его мастерства", - цитирует Смородскую "СЭ".

Сегодня, 6-го октября, "Атланта Юнайтед" одержала победу над "Нью-Йорк Ред Буллс" в матче чемпионата МЛС со счетом 2:1. Алексей Миранчук забил гол, реализовав одиннадцатиметровый удар, а также отметился голевой передачей. Российский полузащитник был признан лучшим игроком матча.

После 33-х сыгранных туров команда российского полузащитника располагается на 12-й строчке Восточной конференции с 37-ю набранными очками в своем активе и отстает от "Монреаля", который располагается в "зоне плей-офф", на три очка.

Всего россиянин провел за американский клуб во всех турнирах 8 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча и 1 результативную передачу. Рыночная стоимость игрока, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 10 миллионов евро.

Атланта Юнайтед Алексей Миранчук Ольга Смородская
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