"Хочу сказать, что он прямо расцвел. Не чувствует давления, а наоборот, чувствует доброжелательное отношение тренера и команды — молодец. Очень рада за него. То, что ему уже доверили бить пенальти в игре с "Нью-Йорк Ред Буллс", говорит об уровне его мастерства", - цитирует Смородскую "СЭ".
Сегодня, 6-го октября, "Атланта Юнайтед" одержала победу над "Нью-Йорк Ред Буллс" в матче чемпионата МЛС со счетом 2:1. Алексей Миранчук забил гол, реализовав одиннадцатиметровый удар, а также отметился голевой передачей. Российский полузащитник был признан лучшим игроком матча.
После 33-х сыгранных туров команда российского полузащитника располагается на 12-й строчке Восточной конференции с 37-ю набранными очками в своем активе и отстает от "Монреаля", который располагается в "зоне плей-офф", на три очка.
Всего россиянин провел за американский клуб во всех турнирах 8 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча и 1 результативную передачу. Рыночная стоимость игрока, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 10 миллионов евро.
Смородская - о Миранчуке в "Атланте": он прямо расцвел
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о полузащитнике "Атланты Юнайтед" Алексее Миранчуке.
Фото: ФК "Атланта Юнайтед"