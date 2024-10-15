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Рианчо: Алексей Миранчук свой потенциал реализовал хуже, чем Головин

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Бывший тренер московского "Спартака" Рауль Рианчо высказался об уровне российских полузащитников Александра Головина и Алексея Миранчука.
Фото: телеграм-канал сборной России по футболу
"Миранчук и Головин — это футболисты разного уровня. Миранчук может играть на высоком уровне лишь отрезками. Для большой карьеры в Европе этого недостаточно. Безусловно, он талантливый футболист, но ему не хватает стабильности. Головин же всегда держит высокий уровень игры. Александр — основной игрок сильного клуба, он регулярно забивает и отдает передачи. Миранчук хуже реализовал свой потенциал, чем Головин", - придаёт слова Рианчо "РБ Спорт".

Александр Головин - игрок клуба чемпионата Франции "Монако". Цвета этого клуба россиянин защищает с лета 2018 года. Ранее он выступал за москоаский ЦСКА. Согласно данным, которые представлены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет 30 млн евро.

Алексей Миранчук - игрок американского клуба MLS "Атланта Юнайтед". Цвета этого клуба россиянин защищает с лета 2024 года. Ранее он выступал за московский "Локомотив", итальянские "Аталанту" и "Торино". Согласно данным, которые представлены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет млн евро.

Рауль Рианчо Александр Головин Алексей Миранчук Монако Атланта Юнайтед
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