Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Оренбург
1 - 2 1 2
РубинЗавершен
Нижний Новгород
0 - 2 0 2
СпартакЗавершен
Химки
3 - 4 3 4
ДинамоЗавершен
Зенит
1 - 1 1 1
ЛокомотивЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Уфа
2 - 0 2 0
РоторЗавершен
Алания
2 - 3 2 3
ЧайкаЗавершен
КАМАЗ
1 - 0 1 0
СочиЗавершен
Нефтехимик
0 - 0 0 0
СоколЗавершен
Родина
1 - 1 1 1
ТорпедоЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кристал Пэлас
1 - 0 1 0
ТоттенхэмЗавершен
Челси
2 - 1 2 1
НьюкаслЗавершен
Вест Хэм
2 - 1 2 1
Манчестер ЮнайтедЗавершен
Арсенал
2 - 2 2 2
ЛиверпульЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Леганес
3 - 0 3 0
СельтаЗавершен
Хетафе
1 - 1 1 1
ВаленсияЗавершен
Бетис
1 - 0 1 0
АтлетикоЗавершен
Реал Сосьедад
0 - 2 0 2
ОсасунаЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Парма
1 - 1 1 1
ЭмполиЗавершен
Лацио
3 - 0 3 0
ДженоаЗавершен
Монца
2 - 2 2 2
ВенецияЗавершен
Интер
4 - 4 4 4
ЮвентусЗавершен
Фиорентина
5 - 1 5 1
РомаЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бохум
0 - 5 0 5
БаварияЗавершен
Унион
1 - 1 1 1
АйнтрахтЗавершен
Хайденхайм
0 - 0 0 0
ХоффенхаймЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лион
2 - 2 2 2
ОсерЗавершен
Страсбург
3 - 1 3 1
НантЗавершен
Монпелье
0 - 3 0 3
ТулузаЗавершен
Ницца
2 - 1 2 1
МонакоЗавершен
Марсель
0 - 3 0 3
ПСЖЗавершен

Селюк - о Чалове в Греции: живет, кайфует, получает деньги, там море, солнце

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился своим мнением о том, как долго продлится европейская карьера российского нападающего Фёдора Чалова.
Фото: IMAGO
"У него контракт, деньги получает, отдыхает. Греция, Салоники – классное место. Хозяин клуба россиянин Иван Савиди, поэтому он, наверное, хорошо к нему относится. Тренер – сын Луческу. Федя живет, кайфует, получает деньги, там море, солнце. Может, ему просто нравится жить в Греции, поэтому туда он и поехал", – приводит слова Селюка "ВсеПроСпорт".

Фёдор Чалов летом 2024 года перешёл из московского ЦСКА в греческий ПАОК. Сумма компенсации за переход российского нападающего составила 3 млн евро. Контракт между 26-летним футболистом и клубом заключён на срок до 30 июня 2027 года.

После своего перехода Чалов в составе своей новой команды принял участие в 13 официальных матчах, в которых забил один гол и отдал партнёрам одну голевую передачу. ПАОК в чемпионате Греции после 9 туров, набрав 17 очков, занимает второе место. Отставание от лидирующего "Ариса" составляет одно очко.

Дмитрий Селюк ПАОК Федор Чалов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится