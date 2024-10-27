"У него контракт, деньги получает, отдыхает. Греция, Салоники – классное место. Хозяин клуба россиянин Иван Савиди, поэтому он, наверное, хорошо к нему относится. Тренер – сын Луческу. Федя живет, кайфует, получает деньги, там море, солнце. Может, ему просто нравится жить в Греции, поэтому туда он и поехал", – приводит слова Селюка "ВсеПроСпорт".
Фёдор Чалов летом 2024 года перешёл из московского ЦСКА в греческий ПАОК. Сумма компенсации за переход российского нападающего составила 3 млн евро. Контракт между 26-летним футболистом и клубом заключён на срок до 30 июня 2027 года.
После своего перехода Чалов в составе своей новой команды принял участие в 13 официальных матчах, в которых забил один гол и отдал партнёрам одну голевую передачу. ПАОК в чемпионате Греции после 9 туров, набрав 17 очков, занимает второе место. Отставание от лидирующего "Ариса" составляет одно очко.
Селюк - о Чалове в Греции: живет, кайфует, получает деньги, там море, солнце
Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился своим мнением о том, как долго продлится европейская карьера российского нападающего Фёдора Чалова.
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