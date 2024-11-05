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Миранчук: наслаждаюсь, играя против Месси, Суареса, Альбы. Приятно с ними сыграть

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Полузащитник "Атланты Юнайтед" Алексей Миранчук высказался о выступлении в 1/8 финала МЛС против "Интера Майами" с Месси, Суаресом, Альбой, Бускетсом в составе.
Фото: ФК "Атланта Юнайтед"
"Хорошо, что попали на Майами. Потому что с такими футболистами сыграть очень приятно, не каждую неделю такое в твоей жизни происходит. Вроде все знают, что Месси получит мяч и будет вбегать, но предотвратить это очень тяжело. Играя против таких людей, наслаждаюсь!", - приводит слова Миранчука "СЭ".

"Атланта Юнайтед" с российским полузащитником Алексеем Миранчуком по итогам регулярного чемпионата МЛС сезона-2024 в 1/8 финала попала на команду "Интер Маймаи", за которую играют Лионель Месси, Луис Суарес, Жорди Альба, Серхио Бускетс. Серия длится до двух побед. Сейчас счёт 1:1 - первый матч выиграл "Интер" (2:1), во втором сильнее оказалась "Аталанта" (2:1). Алексей Миранчук принял участие в обоих матчах и во второй игре отдал голевую передачу.

Третий матч в серии состоится 10 ноября на домашнем стадионе "Интер Майами".

Алексей Миранчук Лионель Месси МЛС Атланта Юнайтед Интер Майами Луис Суарес Жорди Альба Серхио Бускетс
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