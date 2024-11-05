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Алексей Миранчук: в Англию не поеду! Никогда не было такого желания

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Атакующий полузащитник американской "Атланты Юнайтед" Алексей Миранчук ответил на вопрос о своей дальнейшей карьере.
Фото: Getty Images
- Могу ли представить себе, что из Америки уеду "на повышение" - допустим, в Англию? Именно в Англию не поеду! Никогда не было такого желания. Сам я полон сил, 29 лет - возраст для футбола хороший. Проведём время тут, постараемся оставить какой-нибудь положительный след, выиграть что-нибудь. А дальше судьба подскажет, куда двигаться дальше, - передаёт слова Миранчука "СЭ".

29-летний атакующий полузащитник сборной России Алексей Миранчук в июле 2024 года перешёл из итальянской "Аталанты" в клуб американской МЛС "Атланта Юнайтед". Контракт Миранчука-старшего с новым клубом действует до конца декабря 2027 года.

В составе "Атланты" Алексей сыграл 12 матчей - 9 в регулярном чемпионате МЛС и 3 в плей-офф, отметившись в них тремя голами и тремя результативными передачами.

МЛС АПЛ Атланта Юнайтед Алексей Миранчук Российские трансферы
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