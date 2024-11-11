Сообщается, что у 29-летнего футболиста возникли проблемы с приводящей мышцей бедра, которые не позволяют ему принимать участие в матчах.
Антон Миранчук стал игроком "Сьона" в сентябре 2024 года. После перехода россиянин в составе своей новой команды в общей сложности принял участие в 7 официальных матчах, в которых получил одну жёлтую карточку, а результативными действиями не отметился. В последний раз Миранчук появлялся на поле 2 ноября в матче 13-го тура чемпионата Швейцарии с "Санкт-Галленом".
Источник: "СЭ"
"СЭ": Антон Миранчук из-за травмы сможет сыграть только в 2025 году
По информации СМИ, российский полузащитник швейцарского "Сьона" Антон Миранчук из-за травмы сможет сыграть только в 2025 году.
Фото: IMAGO