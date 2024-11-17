- Надо поддержать Федю. Он уехал в не самый интересный чемпионат. С его качествами можно было трудоустроиться более интересно... Человек умеет играть — он не раз это доказывал. Но я бы в расцвете сил никогда не поехал в чемпионат Греции. Однако это его выбор. Пожелаем удачи.
Федор Чалов, выступающий на позиции центрального нападающего минувшим летом покинул московский ЦСКА и перебрался в ПАОК. Контракт с 26-летним российским футболистом был подписан до конца июня 2027 года. За греческую команду форвард принял участие в 17 матчах, в которых провел на поле 747 минут и отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами на партнеров.
Источник: "Чемпионат"
Колыванов: надо поддержать Чалова. Он уехал в не самый интересный чемпионат
Экс-футболист сборной России Игорь Колыванов оценил игру российского нападающего Федора Чалова в греческом ПАОКе.
Фото: ПАОК