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Колыванов: надо поддержать Чалова. Он уехал в не самый интересный чемпионат

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Экс-футболист сборной России Игорь Колыванов оценил игру российского нападающего Федора Чалова в греческом ПАОКе.
Фото: ПАОК
- Надо поддержать Федю. Он уехал в не самый интересный чемпионат. С его качествами можно было трудоустроиться более интересно... Человек умеет играть — он не раз это доказывал. Но я бы в расцвете сил никогда не поехал в чемпионат Греции. Однако это его выбор. Пожелаем удачи.

Федор Чалов, выступающий на позиции центрального нападающего минувшим летом покинул московский ЦСКА и перебрался в ПАОК. Контракт с 26-летним российским футболистом был подписан до конца июня 2027 года. За греческую команду форвард принял участие в 17 матчах, в которых провел на поле 747 минут и отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами на партнеров.

Источник: "Чемпионат"

Федор Чалов
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