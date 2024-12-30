Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ипсвич
22:45
ЧелсиНе начат
Астон Вилла
22:45
БрайтонНе начат
Манчестер Юнайтед
23:00
НьюкаслНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Комо
20:30
ЛеччеНе начат
Болонья
22:45
ВеронаНе начат

Источник: Роман Шаронов стал главным тренером витебского "Макслайна"

По информации СМИ, российский специалист Роман Шаронов подписал контракт с белорусским клубом "Макслайна" из города Витебск.
Фото: ФК "СКА-Хабаровск"
Сообщается, что срок контракта между тренером футбольным клубом рассчитан на один год.

По итогам сезона-2024 витебский "Макслайн" занял второе место в турнирной таблице белорусской Первой лиги, благодаря чему команда впервые в своей истории вышла в элитный дивизион.

Последним местом работы Романа Шаронова был "СКА-Хабаровск", в котором он трудился в 2022-2024 гг. Кроме того, специалист занимал пост главного тренера казанского "Рубина".

Источник: Legalbet

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится