Сообщается, что срок контракта между тренером футбольным клубом рассчитан на один год.
По итогам сезона-2024 витебский "Макслайн" занял второе место в турнирной таблице белорусской Первой лиги, благодаря чему команда впервые в своей истории вышла в элитный дивизион.
Последним местом работы Романа Шаронова был "СКА-Хабаровск", в котором он трудился в 2022-2024 гг. Кроме того, специалист занимал пост главного тренера казанского "Рубина".
Источник: Legalbet
Источник: Роман Шаронов стал главным тренером витебского "Макслайна"
По информации СМИ, российский специалист Роман Шаронов подписал контракт с белорусским клубом "Макслайна" из города Витебск.
Фото: ФК "СКА-Хабаровск"