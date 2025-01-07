Экс-наставник сборной России Станислав Черчесов может остаться на посту главного тренера сборной Казахстана. Как сообщает "ВсеПроСпорт", ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией, Черчесову могут дать шанс в первых двух матчах отбора на Чемпионат Мира-2026. В них казахская сборная сыграет на выезде с командами Уэльса и Лихтенштейна.
На данным источника, в КФФ не спешат принимать решение об увольнении Черчесова из-за необходимости выплатить большую сумму компенсации за разрыв контракта в случае досрочного прекращения сотрудничества. Сам тренер также уверяет, что сможет исправить ситуацию.
Напомним, в 6-ти матчах Лиги Наций под управлением Черчесова сборная Казахстана 1 раз сыграла вничью и потерпела 5 поражений. Общая разница забитых и пропущенных голов на турнире составила 0:15.
Источник: Черчесова могут не уволить из сборной Казахстана из-за высокой неустойки
Федерация футбола Казахстана может оставить россиянина Станислава Черчесова на посту наставника сборной Казахстана из-за финансовой составляющей.
Фото: Getty Images