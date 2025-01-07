"Аль-Таавун" встречался с "Аль-Кадисией" в рамках 1/4 финала Кубка Саудовской Аравии. Игра завершилась крупной победой "Аль-Кадисии" (3:0). Победный мяч забил экс-форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг. Еще по голу на счету полузащитника Кэмерона Пуэртаса и форварда Хулиана Киньонеса.
Киньонес, при этом, поучаствовал во всех трех голах, оформив 1+2 по системе гол+пас. У Пуэртаса - 1+1. Экс-защитник "Реала" Начо и вратарь сборной Бельгии Кун Кастельс также приняли участие в матче, выйдя с первых минут. Ранее в полуфинал турнира квалифицировались "Аль-Раэд" и "Аль-Шабаб".
Последний четвертьфиналист Кубка Саудовской Аравии определится в очном матче между "Аль-Иттихадом" Бензема и "Аль-Хилялем Малкома.
Аль-Таавун 0:3 Аль-Кадисия
Кубок Саудовской Аравии, 1/4 финала
7 января, 18:00
Голы: Обамеянг, 34, Пуэртас, 36, Киньонес, 49.
Аль-Таавун: Маилсон, Аль-Ахмад, Аль-Салули, Жиротто (Бахусайн, 46), Аль-Нассер (Ривас, 73), Фажр, Эль-Махдиуи, Аль-Джумайя, Барроу, Жоао Педро (Бахебри, 65), Мендаш (Матеус, 73).
Аль-Кадисия: Кастельс, Альварес, Начо, Тикри (Аль-Авджами, 77), Аль-Аммар (Альмена, 65), Пуэртас (Аль-Отман, 77), Фернандес (Аль-Монассар, 87), Нандес, Абу Аль Шамат, Киньонес, Обамеянг (Хазази, 87).
Предупреждения: Аль-Нассер, 59, Фажр, 90+4, Бахебри, 90+6, Начо, 90+6.
"Аль-Кадисия" разгромила "Аль-Таавун" в 1/4 финала Кубка Саудовской Аравии. Обамеянг забил победный мяч
Матч четвертьфинала Кубка Саудовской Аравии между "Аль-Таавуном" и "Аль-Кадисией" завершился победой гостей.
Фото: соцсети "Аль-Кадисии"