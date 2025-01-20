«Денис — отличный игрок и замечательный человек. Он в хорошей форме и является особенным футболистом для нашей команды», — цитирует слова Рупцоса «СЭ».
Денис Черышев присоединился к команде «Панионис» в сентябре 2024 года на правах свободного агента. Последним клубом Дениса была итальянская «Венеция».
В текущем сезоне Черышев сыграл 16 матчей за «Панионис» во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. По оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 34-летнего полузащитника составляет 400 тысяч евро. Его контракт с клубом действует до конца текущего сезона.
«Панионис» занимает третье место во втором дивизионе греческого чемпионата, набрав 31 очко после 16 игр. Следующий матч команда проведет 26 января против лидера дивизиона — «Кифисиа».
Владелец "Паниониса": Черышев важный игрок для нашей команды
Владелец греческого клуба «Панионис» Константинос Рупцос рассказал о значении Дениса Черышева для своей команды.
Фото: ФК "Панионис"