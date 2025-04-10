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В "Сабахе" отреагировали на информацию о возможной отставке Березуцкого

Исполнительный директор "Сабаха" Рамин Гасанов опроверг слухи о возможном увольнении главного тренера команды Василия Березуцкого.
Фото: ФК "Сабах"
"Это неправда. Мы не знаем, откуда эти слухи появились", - передает слова Гасанова "Матч ТВ".

Напомним, ранее сообщилось о том, что из-за последних результатов "Сабах" отправить в отставку с поста главного тренера Василия Березуцкого.

Березуцкий возгляет азербайджанскую команду с ноября 2024 года. Контракт российского специалиста действует до лета 2027 года.

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