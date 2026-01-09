Сборная Марокко прошла Камерун и сыграет в полуфинале Кубка Африки

Сборная Марокко уверенно прошла стадию четвертьфинала Кубка африканских наций, обыграв команду Камеруна со счетом 2:0.
Сборная Марокко
Первый мяч в ворота камерунцев был забит в середине первого тайма - на 26-й минуте отличился полузащитник мадридского "Реала" Браим Диас. После перерыва марокканцы упрочили преимущество: на 74-й минуте результативным ударом отметился игрок ПСВ Исмаэль Сайбари.

Благодаря этой победе сборная Марокко вышла в полуфинал турнира, где встретится с победителем противостояния между Алжиром и Нигерией.

