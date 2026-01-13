Роналду отметился 959-м голом в карьере

Криштиану Роналду продолжает пополнять свой бомбардирский счёт в профессиональной карьере.
Фото: ФК "Аль-Наср"
В поединке против "Аль-Хиляля" португалец отметился очередным результативным ударом, доведя общее количество голов до 959.

Встреча в рамках 15-го тура саудовской Про-Лиги завершилась победой хозяев поля со счётом 3:1. Роналду сумел вывести "Аль-Наср" вперёд на 42-й минуте, однако этот мяч не помог его команде увезти очки - соперник сумел переломить ход матча.

В текущем сезоне португальский нападающий принял участие в 18 играх во всех турнирах, записав на свой счёт 16 забитых мячей и три голевые передачи.

