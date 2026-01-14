УЕФА не планирует менять правило офсайда по предложению Венгера

В УЕФА не рассматривают всерьёз внедрение модели определения офсайда, предложенной экс-наставником "Арсенала" Арсеном Венгером.

Фото: Sky Sports

Об этом сообщает The Times. В организации считают концепцию слишком радикальной и опасаются, что её реализация способна заметно изменить характер игры. В УЕФА полагают, что подобная реформа может привести к смещению тактического баланса в сторону более закрытого и оборонительного футбола.



При этом полностью от идеи корректировки правила "вне игры" в организации не отказываются. В качестве альтернативного варианта обсуждается подход, при котором офсайд будет фиксироваться исключительно по положению корпуса футболиста, без учёта ног или головы.



Напомним, концепция так называемого "офсайда Венгера" предполагает, что игрок считается в положении "вне игры" только в том случае, если его корпус полностью опережает последнего защитника.