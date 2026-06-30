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Официально: Левандовски подписал контракт с новым клубом

Роберт Левандовски официально продолжит карьеру в МЛС.
Фото: Getty Images
Американский "Чикаго Файр" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с 37-летним польским нападающим. Соглашение с опытным форвардом рассчитано до завершения сезона-2027/28.

Последние четыре сезона Левандовски провёл в составе "Барселоны". До переезда в Испанию он защищал цвета "Леха", дортмундской "Боруссии" и "Баварии". Весной этого года нападающий завершил международную карьеру, сыграв 167 матчей за сборную Польши.

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