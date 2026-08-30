Стала известна оценка Батракова за дебютный матч в "Галатасарае"

Российский полузащитник Алексей Батраков получил оценку 7,0 от Sofascore за дебютный матч в составе "Галатасарая".

Фото: ФК "Галатасарай"

21-летний футболист провёл второй тайм встречи 3-го тура чемпионата Турции с "Гёзтепе". Батраков принял участие в голевой атаке, отметившись предголевой передачей. Россиянин нанёс три удара с показателем 0,28 xG и четыре раза коснулся мяча в штрафной соперника - больше таких действий было только у Виктора Осимхена.



Точность передач полузащитника составила 87% - 20 успешных из 23. Кроме того, Батраков выиграл два из четырёх единоборств и заработал один фол.



"Галатасарай" одержал волевую победу над "Гёзтепе" со счётом 3:2.