Дивеев извинился за своё удаление в матче с "Факелом"

- Хочу извиниться за эмоции, к моей карточке после толчка вопросов нет. Наверное, мне стоило подождать, пока с меня полностью стянут шорты. Надеюсь, наши судьи станут обращать внимание на провокаторов и пресекать это с первых действий. Всех поздравляю со сложными, но важнейшими тремя очками! - написал Дивеев в телеграм-канале.
Эпизод произошёл на 85-й минуте встречи. После вмешательства VAR главный арбитр Антон Фролов удалил защитника, посчитав, что тот отмахнулся от Николая Гиоргобиани.
Несмотря на оставшееся в меньшинстве, "Зенит" сумел вырвать победу - 1:0. Решающий мяч Александр Соболев забил с пенальти в компенсированное время. После шести туров петербуржцы набрали 12 очков.