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Дивеев извинился за своё удаление в матче с "Факелом"

Защитник "Зенита" Игорь Дивеев прокомментировал своё удаление в игре 6-го тура РПЛ с "Факелом".
Фото: ФК "Зенит"
Футболист признал, что заслужил карточку за свою реакцию, однако обратил внимание на действия соперника в эпизоде.

- Хочу извиниться за эмоции, к моей карточке после толчка вопросов нет. Наверное, мне стоило подождать, пока с меня полностью стянут шорты. Надеюсь, наши судьи станут обращать внимание на провокаторов и пресекать это с первых действий. Всех поздравляю со сложными, но важнейшими тремя очками! - написал Дивеев в телеграм-канале.

Эпизод произошёл на 85-й минуте встречи. После вмешательства VAR главный арбитр Антон Фролов удалил защитника, посчитав, что тот отмахнулся от Николая Гиоргобиани.

Несмотря на оставшееся в меньшинстве, "Зенит" сумел вырвать победу - 1:0. Решающий мяч Александр Соболев забил с пенальти в компенсированное время. После шести туров петербуржцы набрали 12 очков.

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