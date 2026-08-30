Дивеев извинился за своё удаление в матче с "Факелом"

Фото: ФК "Зенит"

- Хочу извиниться за эмоции, к моей карточке после толчка вопросов нет. Наверное, мне стоило подождать, пока с меня полностью стянут шорты. Надеюсь, наши судьи станут обращать внимание на провокаторов и пресекать это с первых действий. Всех поздравляю со сложными, но важнейшими тремя очками! - написал Дивеев в телеграм-канале.