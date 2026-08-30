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Батраков прокомментировал свой первый матч за "Галатасарай"

Алексей Батраков поделился эмоциями после дебюта за "Галатасарай".
Фото: ФК "Галатасарай"
Первый официальный матч российского полузащитника за стамбульскую команду завершился победой над "Гёзтепе" в 3-м туре чемпионата Турции.

- Особенный вечер. Первый матч за новый клуб и победа. Продолжаем, - написал Батраков в своём телеграм-канале.

21-летний россиянин начал встречу в запасе и появился на поле после перерыва.

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