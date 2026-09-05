Форвард "Спартака" заявил, что намерен стать лучшим бомбардиром РПЛ

- Конечно. Я хочу забивать как можно больше. И это нормально.
Но для меня намного важнее помогать команде. Командный успех для меня на первом месте. Если команда будет добиваться успеха за счет моего большого количества голов — тем лучше, - приводит слова Угальде "Матч ТВ".
В текущем сезоне Манфред Угальде провел за московский "Спартак" в Российской Премьер-Лиге шесть матчей и записал на свой счет два забитых мяча и одну голевую передачу. Напомним, что форвард становился лучшим бомбардиром чемпионата России по итогам сезона-2024/25.
После шести сыгранных туров красно-белые занимают второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 13 набранными очками в своем активе и отстают от лидирующего "Краснодара" на пять баллов.