Радимов ответил, у кого больше шансов на чемпионство, выбрав между ЦСКА и "Спартаком"

- Кто ближе к чемпионству: "Спартак" или ЦСКА? Я бы сказал, что ЦСКА.
Все идет от плохого к хорошему. Мне совершенно не понравилось, как армейцы начали сезон, несмотря на то, что они дольше всех шли без поражений. Были какие-то невнятные матчи. Но вот постепенно армейцы набирают, физически становятся лучше, начинают понимать требования тренера, - сказал Радимов в эфире "Матч Премьер".
В 12 туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА одержал домашнюю победу над московским "Спартаком" со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Кирилл Глебов и Тамерлан Мусаев. На данный момент команда Дмитрия Игдисамова располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России с 25 набранными очками и отстает от лидирующего "Зенита" на два балла. Красно-белые занимают пятое место с 23 баллами.
Напомним, что этим летом "армейцы" назначили Дмитрия Игдисамова на пост главного тренера, ранее он входил в тренерский штаб основной команды, а также возглавлял молодежку красно-синих.