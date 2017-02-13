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В Нижнем Новгороде к ЧМ-2018 отремонтируют 67 дорожных объектов
Администрация Нижнего Новгорода согласовала с областным правительством список дорожных объектов, включенных в ремонтную кампанию 2017 года в рамках федеральной целевой программы "Безопасные дороги", сообщает Welcome2018.com.
В департаменте благоустройства и дорожного хозяйства уточнили, что осталось получить подтверждение объемов финансирования. Ремонтная кампания позволит подготовить дорожную инфраструктуру города к проведению чемпионата мира 2018 года.
Уже известно, что в план ремонтных работ вошло 67 объектов: это центральные дороги районов Нижнего Новгорода, такие как проспекты Гагарина и Ленина, въезды в город со стороны Казани, Касимова, Москвы, дорог, соединяющих аэропорт с центром города. Кроме того, предстоит строительство и ремонт улиц, расположенных около "Стадиона Нижний Новгород", и завершение строительства и реконструкции Молодежного проспекта - ключевой транспортной артерии для Международного аэропорта Стригино.
В департаменте благоустройства и дорожного хозяйства добавили, что точные объемы работ в квадратных метрах будут определены после итогового замера участков на местности непосредственно перед началом ремонтных работ.
В департаменте благоустройства и дорожного хозяйства уточнили, что осталось получить подтверждение объемов финансирования. Ремонтная кампания позволит подготовить дорожную инфраструктуру города к проведению чемпионата мира 2018 года.
Уже известно, что в план ремонтных работ вошло 67 объектов: это центральные дороги районов Нижнего Новгорода, такие как проспекты Гагарина и Ленина, въезды в город со стороны Казани, Касимова, Москвы, дорог, соединяющих аэропорт с центром города. Кроме того, предстоит строительство и ремонт улиц, расположенных около "Стадиона Нижний Новгород", и завершение строительства и реконструкции Молодежного проспекта - ключевой транспортной артерии для Международного аэропорта Стригино.
В департаменте благоустройства и дорожного хозяйства добавили, что точные объемы работ в квадратных метрах будут определены после итогового замера участков на местности непосредственно перед началом ремонтных работ.
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